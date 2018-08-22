ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس الشيشاني في منى

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر منى اليوم فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس الشيشان.

وجرى خلال الاستقبال تبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى والوفد الرسمي المرافق لرئيس الشيشان.