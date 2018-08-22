معهد البترول الأمريكي: تراجع مخزونات النفط الأمريكية 5.2 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج وانخفاض واردات في حين هبطت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 5.2 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس آب إلى 405.6 مليون بينما توقع المحللون تراجع المخزونات 1.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 195 ألف برميل.

وبحسب أرقام المعهد، زاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 171 ألف برميل يوميا.

وانخفضت مخزونات البنزين 930 ألف برميل بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 488 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بأن تزيد 1.5 مليون برميل.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام 483 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.4 مليون برميل يوميا.