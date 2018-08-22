أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج وانخفاض واردات في حين هبطت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام 5.2 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس آب إلى 405.6 مليون بينما توقع المحللون تراجع المخزونات 1.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 195 ألف برميل.
وبحسب أرقام المعهد، زاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 171 ألف برميل يوميا.
وانخفضت مخزونات البنزين 930 ألف برميل بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 488 ألف برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بأن تزيد 1.5 مليون برميل.
وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام 483 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.4 مليون برميل يوميا.
- معهد البترول الأمريكي: تراجع مخزونات النفط الأمريكية 5.2 مليون برميل
- الأسهم الأمريكية ترتفع وستاندرد اند بورز يبلغ الذروة
- الاستثمارات الألمانية في مجال الصناعات الكيميائية والدوائية تسجل ارتفاعا غير مسبوق
- طرح وتسويق 115 أرضا مملوكة لـ «التعليم» أمام المستثمرين في 16 مدينة
- إحالة 10 ملاك مخالفين لأنظمة «مباني الحجاج» إلى التحقيق
- 137 مليار ريال صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية بنهاية يونيو
- .. ولا ينتظر الكثير من المحادثات التجارية مع الصين
- رغم الارتفاعات .. حذر يخيم على الأسهم العالمية قبل المحادثات الأمريكية - الصينية
- ترمب: لست سعيدا برفع أسعار الفائدة الأمريكية .. والأولوية لخفض العجز التجاري
- أرباح أكبر شركة تعدين في العالم تقفز 33 %
الطاقة- النفط
- «أوبك»: لن نتراجع عن 100 % امتثالا لخفض الإنتاج.. ونراقب تطورات السوق عن كثب
- أسعار النفط تهبط وسط إنتاج أمريكي قياسي وزيادة المخزونات
- السعودية تعتزم خفض صادراتها 100 ألف برميل يوميا في أغسطس
- 1.6 مليار دولار قيمة عقدين لاستكشاف النفط والغاز بين الإمارات والصين
- «جولدمان ساكس»: القلق يسود سوق النفط.. الحرب التجارية تهدد نمو الطلب
- صادرات النفط الإيرانية مهددة بالتراجع إلى الثلثين بنهاية العام
- صادرات الخام السعودية تنخفض إلى 6.984 مليون برميل يوميا
- للمرة الأولى.. الإنتاج الأمريكي يسجل 11 مليون برميل يوميا
- "جولدمان ساكس": القلق يسود سوق النفط.. الحرب التجارية تهدد نمو الطلب
- أسعار النفط تنخفض وسط قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية
أضف تعليق