اختيار الوقت لتأسيس الشركات «2 من 2»

قصة رائعة أخرى سمعتها خلال ذلك الحوار، وجاءت من مؤسس شركة Ixigo وهو دارمندرا ياشوفردان، وهو أيضا من خريجي كلية إنسياد. فبعد بداية مسيرته المهنية كمهندس بحري، وجد طريقه لكلية إنسياد مع طموح لتعلم مزيد، والعمل في تقنية المعلومات بحسب قوله. فقد أراد تأسيس شركة في الهند في مجال التقنية، وهو هدف غامض، ولكن مع مرور الوقت تجسد طموحه بكل وضوح في قصة نجاح مثيرة. كان ذلك عام 2005 عندما تأسست شركة iXIGO، وكان ياشوفردان يتطلع إلى سوق السفر؛ حيث كانت تسع شركات طيران تعمل مع قرابة 12 وكالة سفر عبر الإنترنت. كانت السوق مشبعة لكن كانت هناك ثغرة، فلم يكن هناك في الهند موقع إنترنت يساعد الزبائن على معاينة شركات الطيران والمقارنة بين الأسعار وخطوط الرحلات، وجاءت شركة iXIGO لتلبي ذلك الطلب، لكن الشركة كانت تعاني أوضاعا صعبة عندما حاولت جذب التمويل عام 2008. فقد كان العالم في خضم الأزمة المالية وكأن الشركة قد اصطدمت بجدار، كما كانت الشركة تواجه خطر تسريح الموظفين. وأخبرني ياشوفردان بتأثر واضح كيف تطوع موظفو الشركة لتخفيض رواتبهم لإنقاذ الشركة. وبفضل مواظبة وشغف فريق العمل انتقلت الشركة إلى مرحلة تحقيق النجاح، وكانت نصيحة ياشوفردان الوداعية قوله "ألا تدع أحدا يملي عليك الوقت المناسب". فأحيانا تكون أحوال السوق مواتية للحصول على تمويل، وأحيانا يصعب جذب التمويل، إلا أن دورة السوق تتبدل بين الحين والآخر. يعكس ذلك أفكار أرجون نارايان، مؤسس مشارك في شركة كاتاماران فينتشر، وهي شركة تمويل مغامر. ويقول نارايان إن رأس المال العاطفي له دور مهم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يفهم رحلتك، فأنت وحدك لديك القوة الصلبة والمواظبة والإصرار في وجه المصاعب. ويقول نارايان إنه عندما تشعر بأن لديك رأس المال المعنوي؛ أي غير المالي ويسميه الجوهري، فستكون مستعدا وقتها لتأسيس شركة. وعندما تصمد في مسيرتك ستتمكن من تحويل رأس المال المعنوي إلى شركة تولد قيمة للمساهمين فيها. لعل أكثر ما يهمني أكثر من هذه الحالات هو الطبيعة الشخصية للقرارات، فكل من الأمثلة تحمل قصة مختلفة، ولكل منها رحلة طويلة اتسمت بالغموض مع هدف غامض، وتطلب الأمر وقتا طويلا لتحقيق الهدف، وكان الإحساس الداخلي هو دليل الاستعداد للبدء بتأسيس شركة. لا بد للبيئة الاقتصادية المصغرة أن تؤدي دورا في قرارك حول توقيت تأسيس شركتك. فأنا مثلا لا أنصح بافتتاح متجر للعناية بالحيوانات الأليفة في وسط المدينة؛ لأن الطلب على تلك المواد ذات المستلزمات الخاصة سيكون ضعيفا هناك، لكن البيئة المصغرة ليست أهم دليل حول اختيار التوقيت الصحيح. فالخبرة لها دورها، وليس لمجرد أنك ستكتسب الخبرة مع الوقت وخلال العمل، بل إن مسيرة تأسيس الشركة تستدعي التعلم طوال الخط كما تظهره حالة الدكتور شاتوبدايا. وعندما تكون لديك فكرة كبيرة لشركة تلبي حاجة في السوق، دع إحساسك الداخلي يملي عليك إن كانت لديك الخبرة المطلوبة للشروع في تأسيس شركتك. هل حان الوقت كي تستثمر في رأس مالك العاطفي؟ أنت وحدك ستعرف الإجابة.