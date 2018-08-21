سجلت أسعار الأسهم الأمريكية ارتفاعا في بورصة نيويورك خلال الساعات الأولى من التعامل اليوم الثلاثاء وكان في مقدمتها مؤشر ستاندارد أند بورز - 500 الذى سجل سعرا قياسيا بينما انخفض سعر الدولار الأمريكى ،في الوقت الذى يقوم فيه المستثمرون بتقييم أحدث التطورات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين .
وسجل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المعروف باسم إس أند بى - 500 ارتفاعا قياسيا بلغ 0.6 في المائة بينما انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم أمام عدد من العملات الرئيسية ومن بينها اليورو حيث بلغت قيمته مقابل اليورو 1.1521 دولار مسجلا انخفاضا بلغ 3 في المائة وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية خلال هذا الاسبوع .
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- ارتفاع قياسى لمؤشر ستاندارد أند بورز وتراجع الدولار في بورصة نيويورك
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