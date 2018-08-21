كوريا الجنوبية تتوقع إبرام اتفاق تجاري معدل مع أمريكا في سبتمبر

قال وزير التجارة في كوريا الجنوبية كيم هيون تشونج أمام البرلمان اليوم الثلاثاء إن وزارته تتوقع إبرام اتفاق تجاري ثنائي معدل مع الولايات المتحدة وتوقيعه في سبتمبر أيلول.

كان البلدان اتفقا "مبدئيا" في مارس آذار على تعديل الاتفاق التجاري الذي انتقده بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.