احتياطي النقد الأجنبي بالمركزي الأردني ينخفض 11% خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي

أعلن البنك المركزي الأردني، أنخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، بنسبة 11% ، ليصل إلى 10.848 مليار دينار أردني، مقارنة مع 12.171 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن مقدار التراجع في رصيد الاحتياطات الأجنبية للأردن بلغ 1.323 مليار دينار أردني في أول سبعة أشهر من العام.

وأشار البنك إلى أن احتياطي العملات ألأجنبية بلغت 9.534 مليار دينار أردني في نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 10.698 مليار دينار أردني في نهاية العام 2017 م، بنسبة تراجع بلغت 10.8%.