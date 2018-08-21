وزير الداخلية يقف على استعدادات وجاهزية قوات الأمن الخاصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، اليوم ، على استعدادات قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج لهذا العام 1439هـ ، وجاهزيتهم لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وعقب الجولة التفقدية التقى وزير الداخلية بكبار ضباط قوات الأمن الخاصة المشاركين في مهمة الحج ، حيث ألقى قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح بن سليم العتيبي كلمة أكد فيها جاهزية قوات الأمن الخاصة للمشاركة مع زملائهم بالجهات الأمنية للحفاظ على أمن وراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

رافق وزير الداخلية في الجولة التفقدية رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى ، وعدد من أصحاب المعالي ، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة .