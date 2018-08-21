386.3 مليون ريـال واردات المملكة من الزجاج في 19 شهرا

بلغت واردات السعودية من الزجاج خلال 19 شهرا (بداية من عام 2017 حتى 31 تموز (يوليو) من العام الجاري) نحو 386.3 مليون ريال لأوزان 38.7 مليون كيلو، وفقا لما كشفه لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الجمارك.

وأوضح العيسى، أن قيم الواردات بلغت 253.7 مليون ريال لنحو 27.7 مليون كيلو زجاج خلال العام الماضي 2017، و 132.5 مليون ريال لنحو 11 مليون كيلو خلال العام الجاري 2018.

وبحسب العيسى، فقد سجل بند رقم "4814" من الزجاج خلال العام الماضي 19.09 مليون كيلو بقيمة مالية 48.63 مليون ريال، فيما سجل العام الجاري وزن 7.35 مليون كيلو قيمة 74.55 مليون ريال، وجاءت الدول التي تم الاستيراد منها هذا البند "أمريكا، الصين، إيطاليا، تركيا، وبلجيكا".

وفيما يتعلق بالبند رقم "4908"، ففي العام الماضي بلغت قيمة وارداته 1.67 مليون ريال لوزن 46.86 ألف كيلو، في حين سجل العام الجاري 20.55 ألف كيلو بقيمة 1.12 مليون ريال. وسجلت أهم الدول التي يتم الاستيراد منها هذا البند "الصين، أمريكا، جنوب إفريقيا".

وبشأن البند "7014"، فقد بلغت أوزانه خلال العام الماضي مليون كيلو بقيمة 15.47 مليون ريال، بينما سجل العام الجاري استيراد 43.61 ألف كيلو بقيمة 2.66 مليون ريال. ويستورد هذا البند من "الصين، تركيا، تايوان، إيطاليا، وكوريا الجنوبية".

أما فيما يتعلق بالبند رقم "7015"، فبلغت أوزان وارداته خلال العام الماضي 124.37 ألف كيلو بقيمة 19.23 مليون ريال، ونحو 55.78 ألف كيلو بقيمة 7.72 مليون ريال خلال العام الجاري. وجاءت "الهند، الصين، الفلبين، تايلاند، ألمانيا، فرنسا، وأمريكا" كأهم الدول التي يتم الاستيراد منها.

وانتقالا إلى البند "7016"، فقد بلغ حجم وارداته للعام الماضي نحو 7.04 مليون كيلو بقيمة 45.2 مليون ريال، فيما سجل البند نفسه للعام الجاري واردات 3.37 مليون كيلو بقيمة 34.61 مليون ريال. وجاءت دول الاستيراد "إسبانيا، الصين، أمريكا، الإمارات، الهند، التشيك، بلجيكا، وإيطاليا".

فيما سجل البند رقم "7017" للعام الماضي واردات 416.23 ألف كيلو بقيمة 23.53 مليون ريال، وللعام الجاري 204.94 ألف كيلو بقيمة 11.84 مليون ريال. وكانت أهم الدول التي تم الاستيراد منها للبند "الصين، ألمانيا، المملكة المتحدة، أمريكا، والهند".