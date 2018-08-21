دكتور «جوجل» .. في المرة المقبلة يستحسن استخدام الدواء المنوم

بينما كنت مستلقيا على جانبي، شعرت برغبة في التقيؤ من أنبوب طوله 12 مليمترا كان ممتدا بصورة عميقة إلى أسفل بلعومي، كان لدي سبب وجيه لإعادة النظر في الفوائد التشخيصية للدكتور جوجل. لقد تلاشت الفرحة اللاحقة بسبب عدم اكتشاف أي شيء يثير القلق خلال الساعات التالية لتتحول إلى غضب، لأنني مع ذلك سمحت للإنترنت بدفعي إلى فعل ذلك في نفسي.

يمكنك تخيل العملية التي قادتني إلى غرفة الفحص بالمنظار والدور الذي لعبه التشخيص الذاتي عبر الإنترنت في الانزعاج الذي تبع ذلك. كان الطريق نحو البحث يمر عبر إحساس منخفض المستوى، لكنه مستمر لفترة طويلة، بأن هناك مشكلة ما في بلعومي، ويمر كذلك عبر بعض الصعوبات الطارئة في البلع، وساعات طويلة في البحث في "جوجل"، والاطلاع على مقابلة أجراها أحد الصحافيين الراحلين ناقش فيها الأعراض المبكرة التي بدت بشكل مقلق شبيهة بما لدي.

أعتقد أنني لست من فئة الأشخاص الذين يبحثون دائما عن مشكلات صحية. كانت زياراتي الغريبة إلى الطبيب تميل إلى كونها مبررة. سأكون في العادة سعيدا جدا لتأكدي من عدم وجود مشكلة كبيرة، وكنت راضيا في البداية عن التفسير البسيط غير المخيف للارتجاع الحمضي والأدوية التي بدت أنها تحل المشكلة. لكن عندما عاد، مع أعراض أخرى أكثر غموضا وعدم وجود تفسير أفضل، بدأت أفكر في كل تلك القصص التي تبدأ بـ "لو أن الأطباء تعاملوا مع هذا الأمر بجدية عندما قابلتهم في المرة الأولى".

يعي جميعنا مخاطر أعراض البحث عبر "جوجل". فكل شيء يؤدي في نهاية المطاف إلى أمر من شأنه أن يقتلك، ربما قبل انتهائك من القراءة. لكن جهودي السابقة المتعلقة بالشبكة العنكبوتية فيما يتعلق بالتشخيص الذاتي – بالتأكيد بشأن أعراض أكثر تحديدا - سارت بشكل جيد.

لم يكن الطبيب حريصًا على إجراء التنظير الداخلي. ميزانيات الهيئة الوطنية للصحة في بريطانيا شحيحة وعلى الرغم من أنه فهم سبب شعوري بالقلق، إلا أنه لم يكن مقتنعا بأن 25 دقيقة على الإنترنت هي أفضل من سنواته التي لا تحصى في كلية الطب. لكن بمجرد أن تعلم ما هو أسوأ الاحتمالات، من الصعب نسيان ذلك، لذلك أصررت على الحصول على الطمأنينة التي لا يستطيع تقديمها سوى الفحص الداخلي. في النهاية وافق.

لا تسئ الفهم. "جوجل" أمر جيد يمكّن الناس من السيطرة بشكل أكبر على علاجهم – لكن الجانب السلبي هو أن الأمر ينتهي بك في بعض الأحيان مع أنبوب كريه يشق طريقه بلا داعٍ داخل المريء.

الجميع يقول "إن التنظير إجراء بغيض. دعني أخبرك: إنهم لا يمزحون. صحيح أن الأمر يستغرق خمس دقائق فقط، لكنها خمس دقائق طويلة تعيسة وكئيبة. حين لم أكن في حاجة إلى المعاناة من أجل السيطرة على تنفسي، كنت أعتقد أنني لن أبلي بلا حسنا لو خضعت بالفعل للتعذيب: لا حاجة هنا لأن تضع رأسه في الماء وتوهمه بالغرق. فقط اجعله يرى الطشت. وسينهار".

قبل العملية وافقت على أنه لا داعي لأن يعطيني الطبيب دواء منوما – قالت الممرضة "إن معظم الناس يكتفون برذاذ الحلق المخدر". كانت هناك لحظة من الشك عندما عرض الطبيب ملاحظته التي تدل على الاحتقار، حين قال "ليس هناك سوى عدد قليل من السيدات العصبيات يأخذن المسكنات". هذه المحاولة الفاضحة لضمان أني شجاع جاءت تقريبا بنتائج عكسية. أولا، تجربتي هي أن النساء لديهن عتبات ألم أعلى من الرجال، وحتى لو لم يكن كذلك بشكل عام، فهن بالتأكيد يتدبرن أمرهن. إلى جانب ذلك كنت أظن دائمًا أن إقناع نفسي بضرورة التعامل بشجاعة مع الألم أمر مبالغ فيه للغاية. لكن في النهاية، ذهبت بدون مسكنات، بعد أن اتضح لي أنني سأتمكن من مغادرة المستشفى بسرعة أكبر.

بينما كنت أنتظر الفحص، حاولت أن أبقى هادئًا. اعتقدت أن الاحتمالات كانت ضد أسوأ النتائج، لكني أدركت أن الاحتمال ليس صفرا. هناك شيء ثنائي للغاية حول هذه اللحظات. أنت تعلم أنه على الرغم من أنك تدخل إلى غرفة وأنت تشعر أنك بخير أساسا، إلا أنه يمكنك الخروج مع تشخيص بالوفاة. إذا لم يكن ذلك يزعجني، كان هناك تحذير من احتمال حدوث مضاعفات غير متوقعة، الأمر الذي جعلني أفكر في غباء الإصرار على فحص لم يُعثر فيه على شيء إلا أنه تمكن من قتلي.

لحسن الحظ، انتهى الأمر بشكل جيد. هل هذا يعني أنني تعافيت من مرض البحث عبر "جوجل"؟ من الواضح، لا. ذهبت إلى المنزل وبدأت أبحث عن أمراض أخرى تتناسب مع أعراضي.

لكن هل سأتصرف بشكل مختلف في المرة المقبلة؟ حسنا، ربما أختار ذلك الدواء المنوم.