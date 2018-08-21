«الكشافة السعودية» ترشد 14503 حجاج في اليوم الـ 8

أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة السعودية أمس الأول، 14503 حجاج تائهين من مختلف الجنسيات.

وحرص الكشافون على إيصال 3411 حاجا إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 11092 حاجا بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1146 طلعة.

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم الثامن ما يقارب 1200 كشاف وجوال وقائد عملوا في ثمانية مراكز إرشاد في مشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد، حيث تتم بداية بتسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيرا من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد، من بينها الأجهزة الذكية.

وأوضح الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد المشرف العام على معسكرات الخدمة في المملكة، أن انتشار الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، البالغة أكثر من مليون خريطة وقامت بتوزيعها على الحجاج، إضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة في مشعر منى، تساعد الحجاج في التعرف على مخيماتهم، ما يؤدي إلى انخفاض عدد التائهين.