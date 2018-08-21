كلٍّ يحوش الضوّ لقريصه

هناك جمل وعبارات اصطلاحية خرجت كلماتها عن معانيها الظاهرة وتطوّرت دلالاتها، وصارت بموجب التركيب والاستعمال أو ما يسمَّى بالتعبير السياقي خارجة إلى معنى آخر اصطلاحي يؤيده التركيب والمجاز غالبا ومثال ذلك قولهم: "كلٍّ يحوش الضوّ لقريصه" وهي عبارة تقال فيمن يسعى لنفع نفسه دون مراعاة لغيره أو في الأناني الذي يؤثر نفسه بالخير فصارت مثلا فالمعنى الظاهر للتركيب هو جرّ النار إلى القرص لكنَّ المعنى البعيد الخفي المجازي هو الأنانية وحب الذات وهو ما يُسَمّى التعبير الاصطلاحي الأمر الذي جعل العبارة مثلا وشاع استعمالها.

والعامة تقول: كلٍّ (بكسر "كل" وتنوينها) يحوش الضوّ لقريصه – كما هو شائع. وقد أفدت من كتاب "معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحية"، أحمد أبو سعد.