في أعمال فنية معاصرة .. أذربيجاني يصمم سجادات سائلة وقابلة للتمدد

سجادات تذوب لتكون بقعة من الألوان على الأرض، وأخرى تبين خللا رقميا لا نراه عادة سوى على شاشات أجهزتنا الإلكترونية، هل هناك خطأ ما في هذه السجادات؟ قد تظن أن هناك خللا في هذه السجادات، لكنها في الحقيقة صممت بهذه الطريقة عن قصد من قبل الفنان أحمد فايق الأذربيجاني المقيم في باكو، لتبهر الجماهير.

ويعرف الفنان المشهور دوليا بأعماله التي تحول الحِرف التقليدية إلى أعمال معاصرة، فهي تشجع على إعادة تخيل الحِرف القديمة، وذلك بإيجاد حدود مرئية جديدة من خلال تفكيك التقاليد، وفقا لـ "سي.إن.إن".

ويمكننا أن نرى "تفكيك" الفنان للتقاليد حرفيا من خلال عديد من سجاداته التي تأخذ أشكالا غير اعتيادية، ففي عمله المسمى Liquid؛ أي "السائل"، يمكننا رؤية سجادة تبدو عادية بسبب نمطها الكلاسيكي، وذلك إلى أن تلاحظ أن نصفها الآخر "ذاب" ليكون بقعة ملونة على الأرض.

وتبين كل من تصميماته، Tradition in Pixel وChelebi، أنماطا تقليدية تتلاشى إلى وحدات بيكسل لا نراها عادة سوى على شاشات الأجهزة الإلكترونية، بينما توحي تصاميمه الأخرى، مثل Epiphany وStickiness، أن المواد التي صنعت منها السجادة قابلة للمط.

ورغم حداثة تصاميمه وجرأتها، إلا أن فايق يعتمد في صناعة سجاداته على الأساليب التقليدية التي كانت تستخدم منذ 300 عام، فبعد رسم فايق تصاميمه على الحاسوب، ونقلها إلى ورق خاص للرسم الهندسي، تباشر مجموعة من النساجين المحليين عملية نسج السجاد.

ومثل ذلك تحديا كبيرا بالنسبة لفايق؛ إذ يقول الفنان: "كان الجزء الأصعب هو التواصل مع النساجين الذين هم حراس هذا التقليد، ولمدة عام تقريبا، كنت أجلس بجانبهم فقط وأتعلم".

وعن السبب وراء تفكيكه للسجادات، نسب الفنان ذلك إلى كون السجادة مثل الهيكل، مضيفا: "مثل أي هيكل في المجتمع وصل إلى ذروته، يجب تدميره، ثم يمكنك بناء شيء جديد على رماد الخراب".

والجدير بالذكر أن فايق مثّل أذربيجان في معرض بينالي البندقية لعام 2007، إذ عرضت أعماله في جميع أنحاء العالم، في معارض جماعية وفردية في مدن منها نيويورك، وباريس، وبرلين، ومومباي، ودبي، ورشح عام 2013 لجائزة "جميل 3" في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.