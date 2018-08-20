وزير الصحة : لم تسجل أي حالات وبائية في موسم حج هذا العام حتى الآن

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الاستعداد لموسم الحج بدأ منذ انتهاء حج العام الماضي , للتعلم من التجارب وتقديم خدمة أفضل في كل سنة عن السنة التي سبقتها ، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصحة تقوم بجهود جبارة لتقديم أفضل خدمات صيحة لكي ينعم حجاج بيت الله الحرام بأفضل صحة وعافية لإتمام حجهم .

وبين معاليه خلال لقاء أجرته معه القناة السعودية الأولى , أنه لم تسجل أي حالة وبائية حتى الآن في موسم حج هذا العام ، سائلاً الله أن يتمم للحجاج أداء مناسكهم وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين .

وأبان وزير الصحة أن هناك تعاون وتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمعرف الدول التي يوجد بها أوبئة أو بعض الأمراض التي تحتاج من الوزارة إلى اهتمام ومتابعة ، بحيث يتم التنسيق مع تلك الدول قبل وصول الحجاج إلى المملكة ، ويتم تحديد التطعيمات الوقائية التي يحتاجها الحجاج من كل دولة ، ويتم متابعتهم للحصول على التطعيمات والتحصينات المهمة ، مشيراً إلى أن هناك فرقا طبية في منافذ المملكة يوجد بها أكثر من 1750 شخصا يعملون على فحص الحجاج عند دخول المملكة ،والتأكد من سلامتهم من أي مرض وبائي ، وعند الشك في أي حالة يتم عزل المرض للتأكد من سلامته وإجراء الفحوصات اللازمة له .