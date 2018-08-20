النفط ينخفض بفعل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على الأسواق. وبحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن سعر الإغلاق السابق لتصل إلى 71.60 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 65.69 دولار للبرميل. وتراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تسليم ديسمبر أنشط عقود الصين تداولا بنسبة 3.4% إلى 488.2 يوان (71.02 دولار) للبرميل.