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أخبار اقتصادية- محلية

2.36 مليون حاج من الخارج والداخل وصلوا إلى مكة المكرمة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأن إجمالي حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة 05:00 صباح (يوم عرفة) 9 من ذي الحجة قد بلغ (2.368.873) حاجا وسيتم الإعلان النهائي لإجمالي حجاج الداخل والخارج لموسم حج هذا العام مساء اليوم الإثنين بإذن الله.

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