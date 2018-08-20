2.36 مليون حاج من الخارج والداخل وصلوا إلى مكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأن إجمالي حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة 05:00 صباح (يوم عرفة) 9 من ذي الحجة قد بلغ (2.368.873) حاجا وسيتم الإعلان النهائي لإجمالي حجاج الداخل والخارج لموسم حج هذا العام مساء اليوم الإثنين بإذن الله.