وزارة الداخلية تستضيف 276 ضيفًا من أسر شهداء الواجب لأداء فريضة حج هذا العام

بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تستضيف وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء لأمن هذا الوطن الغالي لأداء فريضة حج هذا العام 1439هـ ، وذلك وفق التنظيم السنوي الذي تشرف على إعداده وتنفيذه الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان إتمام ذوي الشهداء لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويبلغ عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوي شهداء الواجب (276) ضيفًا منهم (144) رجلاً و(132) امرأة ويشملون ذوي شهداء الواجب من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حيث تمنح أسرة كل شهيد خمسة مقاعد في كل عام مخصصة لمن يرغب من والديه وزوجاته وابنائه أو من تستدعي الحاجة استضافته كالمحارم أو مرافقي كبار السن.

يذكر أن وزارة الداخلية تنظم حملات سنوية لاستضافة شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ خمسة عشر عامًا ، حيث بلغت أعداد من استضافتهم الوزارة حتى حج هذا العام 1439هـ (3450) حاجًا.