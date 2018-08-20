هيئة الاتصالات : أكثر من 20 مليون مكالمة ناجحة محلياً ودولياً في مكة المكرمة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن المكالمات الناجحة محلياً ودولياً تجاوزت الـ (20) مليون مكالمة ، و معدل مؤشر نجاح المكالمات تجاوز الـ 99 %.
وأوضحت الهيئة في إحصائيتها الخاصة بأداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة 1439هـ.أن حجم تنزيل البيانات وصل إلى الـ (1476) تيرابايت ، بالإضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت بلغت (26 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (135%) مقارنة بالعالم الماضي، فيما بلغت سرعة الرفع حوالي (10 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (75%) مقارنة بالعالم الماضي.
وبينت أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال اليوم السابع بلغ (308 ميجابايت) متجاوزاً ضعف معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150ميجابايت).
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