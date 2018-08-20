«المركزي الألماني»: تركيا تواجه وضعا اقتصاديا خطيرا للغاية

أكد ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، أن تركيا تواجه وضعا اقتصاديا خطيرا للغاية، إلا أنها لا تشكل سوى 1 في المائة من الأداء الاقتصادي العالمي.

وقال "إنه لا يرى مخاطر كبرى على البنوك الألمانية بسبب أزمة العملة في تركيا"، لكنه أشار إلى أنه يمكن أن تظهر المشكلات بالتأكيد كحدوث آثار غير مباشرة عن طريق علاقات ائتمانية مثلا أو من خلال التجارة الخارجية.

وأوضح فايدمان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الأسبوعية،"الخطر بالنسبة لقطاع البنوك الألماني يمكن حسابه، فضلا عن ذلك أصبحت أنظمة التمويل أكثر قدرة على المقاومة بشكل عام".

وأشار إلى أن تركيا تحتل المركز الـ16 فحسب في ترتيب الشركاء التجاريين لألمانيا في قطاع الصادرات، لذلك "الآثار غير المباشرة يصعب حسابها بشكل أساسي، مثل حالة فقدان عام للثقة، التي تتعلق بدول ناشئة أخرى أيضا".