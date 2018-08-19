التحالف الدولي: القوات الأمريكية باقية في العراق رغم هزيمة داعش

قال متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اليوم الأحد إن القوات الأميركية ستبقى في العراق طالما اقتضت الحاجة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي .

وأضاف الكولونيل شون رايان في تصريحات صحافية اليوم "سنبقي القوات هناك طالما رأينا أن هناك حاجة لها".

وأشار رايان إلى أنه بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عسكريا فإن السبب الرئيسي هو تحقيق الاستقرار وستظل القوات الامريكية هناك حاجة للبقاء لهذا السبب".

وبين أن تنظيم داعش ليس لديه قدرات عسكرية في العراق، الا أن التحالف قلق بشأن جيوبه الصغيرة .