ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا إلى 31% خلال النصف الأول

أظهرت بيانات نشرت اليوم أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 31.2% خلال أول 6 أشهر من هذا العام وذلك يرجع إلى إطلاق طرازات جديدة. وذكرت وكالة يونهاب أنه تم بيع 53778 سيارة مثل السيارات الهجينة والكهربائية في كوريا خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بواقع 7% من إجمالي مبيعات السيارات. وقد ارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من 28807 سيارة عام 2013 إلى 97813 سيارة عام 2017 وتوقع محللون أن يبلغ حجم المبيعات هذا العام 100 ألف سيارة. كما ارتفعت نسبة السيارات الصديقة للبيئة بين جميع أنواع السيارات التي تم بيعها في كوريا الجنوبية من 2.2% عام 2013 إلى 6.4% العام الماضي.