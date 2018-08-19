لجنة صينية تطلب من المؤسسات المالية دعم الاستثمار في البينة الأساسية

طلبت لجنة تنظيم النشاط المصرفي والتأميني في الصين من المؤسسات المالية تقديم قدر أكبر من الدعم للاستثمار في البنية الأساسية وشركات الاستيراد والتصدير والشركات التي تواجه" مشكلات تشغيل مؤقتة". ودعت أيضا اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء السبت المؤسسات إلى زيادة نسبة القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتفادي الضغط على المقترضين في نهاية الشهر أو الربع سنة.