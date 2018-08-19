1.936.154 حاجا من الداخل والخارج قدموا لمكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة 05:00 صباح اليوم الأحد (يوم الترويه) بلغ (1.936.154) حاجا. وسيتم الإعلان النهائي لإجمالي الحجاج لموسم هذا العام مساء غدا الاثنين (يوم عرفة).