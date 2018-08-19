رئيس هيئة الرياضة : الجميع سيتابع الدوري السعودي مجانا وبدون تأخير

عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن سعادته بالمستوى الكبير الذي شهدته مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين فريقي الهلال والاتحاد التي أقيمت اليوم في العاصمة البريطانية لندن. وقال في تصريح عقب انتهاء المباراة التي توج الهلال بلقبها بالفوز 2 - 1 "موعودون بموسم رياضي كروي مختلف هذا العام في ظل الدعم الكبير وغير المحدود الذي يجده قطاع الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي نتج عنه إنهاء ملف ديون الأندية إضافة لتوقيع أضخم عقد نقل تلفزيوني للمنافسات المحلية".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة "مباراة اليوم ظهرت بشكل مميز وبصورة تنبئ بإذن الله تعالى بموسم قوي ومختلف خصوصا بعد التعاقدات التي أجرتها الأندية في الفترة الماضية مع مدربين عالميين مميزين ولاعبين محترفين على طراز عال". مؤكداً في ذات الوقت أن الجمهور سيتابع الدوري والموسم بأكمله مجاناً ودون تأخير. وقدّم تركي آل الشيخ التهنئة لفريق الهلال إدارة وجماهير بمناسبة فوزهم بلقب السوبر السعودي. متمنيا لفريق الاتحاد حظاً أوفر بإذن الله في قادم البطولات. واختتم حديثه قائلا "بكل فخر شكرا سيدي محمد بن سلمان لن نوفيك حقك .. ونوعدك بالأفضل".