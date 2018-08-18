تشيلسي يفوز 3-2 على أرسنال في قمة لندن

فاز تشيلسي 3-2 على ضيفه أرسنال في قمة لندنية مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ خطف المدافع ماركوس ألونسو هدف الفوز في الدقيقة 81 بعدما عوض الفريق الزائر تأخره 2-صفر.

وفي شوط أول مثير تقدم تشيلسي في الدقيقة التاسعة عندما حول بيدرو تمريرة ألونسو العرضية داخل المرمى وبعد 11 دقيقة أحرز المهاجم ألفارو موراتا، البعيد عن مستواه، هدفه الثاني في الدوري في 2018 بعدما تلقى تمريرة سيزار أزبيليكويتا.

وبدأ ارسنال انتفاضته في الدقيقة 37 عندما قلص هنريخ مخيتاريان الفارق بتسديدة منخفضة في مرمى كيبا أريزابالاجا صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم لحارس مرمى في مباراته الأولى على ملعبه الجديد. وأدرك أليكس ايوبي التعادل بعد ذلك بأربع دقائق إذ استغل ارسنال ضعف دفاع تشيلسي.

وفي الشوط الثاني المتكافئ لم يستطع أي فريق صنع العديد من الفرص مثل الشوط الأول لكن ألونسو حسم المواجهة عندما عثر البلجيكي ايدن هازارد، الذي شارك كبديل، على مساحة في دفاع أرسنال ومرر الكرة إلى المدافع الإسباني ليهز الشباك في المواجهة الأولى التي يخوضها المدرب الجديد ماوريتسيو ساري على ملعبه.