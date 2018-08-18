اتفاق بزيادة الأجور يوقف إضراب في أكبر منجم للنحاس في العالم

وقع العاملون في موقع ايسكونديدا التشيلي اتفاقا مع المجموعة البريطانية الاسترالية المستثمرة له "بي اتش بي" سمح بتجنب إضراب في أكبر منجم للنحاس في العالم. وقالت إدارة المنجم في بيان إن النقابة رقم 1 في تراباخادوريس أكبر منظمة نقابية في الموقع "أعلنت للشركة عن موافقتها على الاتفاق الذي عرض خلال وساطة". وأضافت "بعد المصادقة على ذلك تم توقيع عقد جماعي جديد اليوم. وأبرم الاتفاق في إطار وساطة ينص عليها قانون العمل.

وقد وافق الطرفان على اللجوء إليها بعد موافقة منتسبي النقابة البالغ عددهم 2500 عامل على مبدأ تنظيم إضراب جديد. وكان هذا المنجم شهد العام الماضي اضرابا استمر 44 يوما وكان الأطول في تاريخ صناعة المناجم التشيلية. ولم تكشف الإدارة والنقابة بنود الاتفاق. لكن وسائل إعلام تشيلية ذكرت أنهما اتفقا على تعويض لانهاء النزاع تبلغ قيمته 28 ألف دولار وزيادة في الأجور بنسبة 2.8%. وكان العاملون يطالبون بتعويض قدره 38 ألف دولار وزيادة الأجور بنسبة 5%.