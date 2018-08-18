مؤسسة النقد ترفع الإيقاف عن 3 مؤسسات صرافة بعد الالتزام بالضوابط

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفع الإيقاف والسماح لمؤسسات "محمد حسن بيطار وأولاده" و "صلاح الدين كعكي" و "لافي عواض الحربي" بمزاولة نشاط أعمال الصرافة اعتبارا من يوم الأربعاء 4/12/1439 الموافق 15/8/2018. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أن القرار جاء نظراً لتحقيق الشركة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية. مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضع المؤسسات تحت المتابعة المعززة لحين التحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة. ​