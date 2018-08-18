الأسهم السعودية تتراجع 3.78 % في أسبوع .. الأعلى منذ يناير 2017

انخفضت الأسهم السعودية للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل أطول سلسلة تراجعات أسبوعية في عشرة أشهر، حيث فقدت السوق خلال الأسبوع 309 نقاط بنسبة 3.78 في المائة، وهي أعلى نسبة تراجع أسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، إذ أنهت السوق الأسبوع عند 7867 نقطة.

وأشير في التقرير السابق إلى أن كسر مستويات 8150 نقطة يجعل السوق في مسار تصحيحي حتى مستويات 7800 نقطة، إذ جاء الضغط من معظم القطاعات. وتلك التراجعات أفقدت السوق 74 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.86 تريليون ريال. واستقرار المؤشر عند المستويات الحالية مهم لتماسك السوق ومن ثم الدخول في موجة ارتفاع جديدة، حيث إن المستويات الحالية عند متوسط 200 يوم، يجعله منطقة دعم جيدة وهي مستويات مستهدفه أشير إليها سابقا. والتراجعات أسهمت في تحسين مكررات الربحية للشركات القيادية والسوق عموما، ما يجعله أكثر جاذبية، خاصة في ظل وجود عوامل محفزة على رأسها الانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية في العام المقبل.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8176 نقطة، إذ ارتفع في جلستين وتراجع في البقية، وسجل أدنى نقطة عند 7826 نقطة فاقدا 4.3 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7867 نقطة فاقدا 3.78 في المائة. وتراجعت قيم التداول 29 في المائة بنحو 6.4 مليار ريال لتسجل 15 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 23 في المائة بنحو 174 مليون سهم لتصل إلى 585 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.1 في المائة. أما الصفقات تراجعت 10 في المائة بنحو 51 ألف صفقة لتصل إلى 445 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت جميع القطاعات ما عدا قطاع المرافق العامة، الذي سجل ارتفاعا بنحو 1.9 في المائة، حيث تصدر التراجعات "الاتصالات" بخسائر 7.2 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 6.1 في المائة، ثم "إنتاج الأغذية" بـ 5.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 33 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.



أداء الأسهم



كان الأعلى ارتفاعا "بنيان ريت" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 9.7 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 13.44 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 54.30 ريال. وتصدر المتراجعة "المستشفى السعودي الألماني" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 40.90 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 9.65 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 10.04 ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية