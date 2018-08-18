سيولة «نمو» ترتفع 95 % خلال أسبوع

ارتفعت قيم تداول السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 95 في المائة بنحو 693 ألف ريال لتصل إلى 13 مليون ريال. وافتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2584 نقطة، حيث تراجعت في جلستين وارتفعت في البقية.

وكانت أعلى نقطة عند 2807 نقاط بمكاسب 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 2464 نقطة فاقدة 0.33 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت السوق عند 2627 نقطة بمكاسب طفيفة بلغت نقطتين.

بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 123 في المائة بنحو 41 ألف سهم لتصل إلى 624 ألف ريال. أما الصفقات فزادت 53 في المائة لتصل إلى 1162 صفقة.