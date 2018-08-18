الهزاع .. التمديد عامان

مددت إدارة نادي الاتفاق، عقد المهاجم هزاع الهزاع لعامين إضافيين، إلى الأعوام الثلاثة المتبقية من عقده أي حتى 2023.

من جهته، أكد خالد الدبل رئيس النادي، حرص إدارته على استمرار اللاعبين المتميزين وعلى استقرار الفريق، وقال "الهزاع من أبناء النادي المخلصين، وأثبت تميزه طوال وجوده في النادي".

وأضاف "إدارة النادي حريصة على استقرار الفريق، وعلى المحافظة على كل لاعب مخلص من أجل مستقبل الكيان".

وفنيا، واصل الفريق تدريباته الجماعية أمس، تحت إشراف المدرب الأورجوياني ليوناردو راموس، الذي عمد إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرتا مناورة في منتصف الملعب، طبق من خلالها عديد من الجمل التكتيكية.

هذا ويخوض الفريق مباراة ودية أمام الرفاع البحريني اليوم، على ملعب عبدالله الدبل في النادي.