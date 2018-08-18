فرحان يصنع ألعاب الرائد

أكد فهد المطوع رئيس نادي الرائد، أن التعاقد مع الدولي المقدوني فرحان حساني، جاء بعد التشاور مع المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي، وقال "أوصى بالتعاقد معه بعد الوقوف على مستوياته المتميزة والـCV الخاص به، في الواقع كانت لدينا ثلاثة خيارات نفاضل بينها قبل أن نستقر على فرحان، الذي أكملنا به ملف الأجانب الثمانية".

وأنهت إدارة الرائد التعاقد مع فرحان، لموسم واحد، لتدعيم مركز صناعة اللعب قبل انطلاق الدوري السعودي للنجوم.

وتابع المطوع "خلال وجودي في معسكر الفريق التحضيري حاليا في براغ التشيكية، حرصت على إكمال عقد الأجانب بعنصر يكون صاحب مستوى كبير، وقبل أقل من أسبوع على نهاية فترة التسجيلات حال وجدنا لاعبا بامكانه تقديم الدعم للفريق سنتعاقد معه بلا تردد"، مكملا "البعض يتحدث عن تأخرنا في التعاقد مع صانع اللعب وهذا غير صحيح لأن هناك بعض الأندية لم تكمل حتى الآن ملف الأجانب"، مشيرا إلى أن "الهدف من هذه الصفقات اختيار الأفضل وليس فقط مجرد توقيع "مشي حالك"، أو لتلافي الانتقادات، اخترنا الأفضل والتوفيق بيد الله".