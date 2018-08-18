«صوماليا» .. ناجح طبيا

أبلغ نادي الشباب وكيل الليبي مؤيد اللافي لاعب الفريق الكروي تحويله إلى قائمة لاعبي الاستثمار بحسب أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وهدد وكيل اللافي بتصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه لا يحق لنادي الشباب منع اللاعب من المشاركة في المباريات الرسمية.

من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في نادي الشباب أن الإدارة استفسرت من اتحاد القدم قبل أن تقرر وضع اللاعب في قائمة الاستثمار، وقال "ما قمنا به يعد نظاميا وفق أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولن يتعرض النادي إلى أي مشكلة من قبل الفيفا".

وزاد "أتحنا الفرصة للاعب ووكيله للبحث عن ناد آخر مع تقديم كل التسهيلات له في سبيل انتقاله إلا أنهما رفضا ذلك وطالبا بإنهاء العقد والحصول على الشرط الجزائي".

على صعيد آخر، تجاوز البرازيلي ويرجتون دوراساريو الشهير بـ"صوماليا"، الفحص الطبي الذي جرى له أمس حيث ينتظر أن يتم التوقيع معه خلال اليومين المقبلين.