بعد خسائر 83 مليار دولار في 3 أسابيع .. مستقبل مجهول ينتظر العملات الرقمية

رغم ارتفاع معظم العملات الرقمية خلال تعاملات أمس خاصة "بيتكوين" الأكثر شهرة، إلا أن القيمة السوقية للعملات المشفرة سجلت خسائر بلغت نحو 83.19 مليار دولار خلال 21 يوما، إذ وصلت أمس إلى نحو 214 مليار دولار، في حين كانت 297.19 مليار في 28 تموز (يوليو) الماضي، الأمر الذي يهدد مستقبل العملات الرقمية الذي وصفه كثيرون بالمجهول.

وتبدو توقعات الخبراء والمحللين بعيدة كل البعد عن المستويات العالية التي أعلنوا عنها، ما دفع بعضهم إلى وصف التداولات في العملات الرقمية بـ"ساحات المعارك".

في حين خسرت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" نحو 28.93 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها، حيث بلغت أمس 111.78 مليار دولار، مقارنة بـ 140.71 مليار دولار في 28 تموز (يوليو) الماضي.

وتأتي "إثيريم" في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 30.41 مليار دولار، فاقدة نحو 16.77 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث كانت 47.18 مليار دولار في 28 من الشهر الماضي.

ووصلت القيمة السوقية لعملة ريبيل أمس إلى نحو 12.47 مليار دولار، فاقدة 5.33 مليار دولار خلال الـ21 يوم الماضية، حيث كانت 17.80 مليار في 28 تموز (يوليو) الماضي، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

في حين بلغت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين كاش" أمس، نحو 9.37 مليار دولار، فاقدة 4.78 مليار دولار خلال الفترة نفسها، حيث كانت 14.15 مليار دولار في 28 تموز (يوليو) الماضي لتحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

ووصلت القيمة السوقية لعملة "إيوس" أمس إلى نحو 4.42 مليار دولار، فاقدة مليار دولار، خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حيث كانت 7.47 مليار دولار، في 28 من الشهر الماضي، لتحتل المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

وخسرت العملات الرقمية نحو 14.47 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع، حيث كانت 228.47 مليار دولار يوم الجمعة من الأسبوع الماضي.

وفي تداولات أمس، ارتفعت بيتكوين نحو 2.6 في المائة، لتبلغ 6478 دولارا، بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي أمس، مقارنة بـ 6294 دولارا أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 4.76 مليار دولار.

وزادت "إثيريم" نحو 3.8 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 298.59 دولار، مقارنة بـ 286.87 دولار أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 1.64 مليار دولار.

في حين ارتفعت "ريبيل" نحو 9.76 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.31605 دولار، مقارنة بـ 0.28400 دولار أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 324.81 مليون دولار.

بينما صعدت "بيتكوين كاش" نحو 4.3 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 541.10 دولار، مقارنة بـ 515 دولارا أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 373.20 مليون دولار.

وارتفعت "إيوس" نحو 4.3 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 4.8402 دولار، مقارنة بـ 4.6192 دولار أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 765.65 مليون دولار.