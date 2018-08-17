الاتفاق يجدد عقد الهزاع حتى 2023

أعلن نادي الاتفاق لكرة القدم، اليوم، تجديد عقد اللاعب هزاع الهزاع لمدة عامين مقبلين، حتى عام 2023.

ويتبقى في عقد الهزاع ثلاثة أعوام قادمة حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" والذي جاء فيه :"إدارة نادي الاتفاق تمدد عقد هزاع الهزاع لعامين إضافيين إلى الثلاث سنوات المتبقية من عقده ليصبح اتفاقيا حتى 2023".

يذكر أن الاتفاق أعلن عن إلغاء وديته أمام الرفاع البحريني، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب عبدالله الدبل بالنادي لعدم حضور الضيف.

ويستهل الفريق مشواره في دوري المحترفين السعودي بمواجهة الرائد 30 أغسطس الحالي.