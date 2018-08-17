ترمب يلغي عرضا عسكريا لتكلفته المبالغ فيها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه ألغى عرضا عسكريا كان من المقرر عقده في نوفمبر في واشنطن ملقيا باللوم على سياسيين محليين في تحديد سعر مرتفع للغاية.

كان ترمب قد طلب من وزارة الدفاع تنظيم عرض عسكري بمناسبة الذكرى المئوية للهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى وعطلة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

واتهم سياسيين محليين "ممن يدير واشنطن العاصمة (بشكل سيء)" لنسف الفكرة عن طريق وضع سعر باهظ للغاية.

وذكر ترمب على تويتر: "عندما طلبنا أن يقدموا لنا سعرا لإجراء عرض عسكري احتفالي كبير، أرادوا رقما كبيرا للغاية لدرجة أنني ألغيته".

وقال إنه سيحيي اليوم بحضور استعراض من المقرر أن يقام في قاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن، وسيحضر استعراض باريس الذي يحتفل بانتهاء الحرب في 11 نوفمبر الذي يوافق ذكرى الهدنة.

وأوضح ترمب أنه لا تزال هناك فرصة لإجراء استعراض عسكري واسع النطاق في واشنطن، ربما في العام المقبل "عندما تنخفض التكلفة".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن العرض العسكري تم ايقافه حتى عام 2019 على الأقل.