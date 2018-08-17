بيكر هيوز: عدد الحفارات النفطية في أمريكا يستقر عند 869 هذا الأسبوع

أبقت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية دون تغيير هذا الأسبوع في ظل انخفاض مطرد في أسعار الخام، والتي سجلت أدنى مستوى في شهرين تقريبا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النفطية النشطة استقر عند 869 في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أغسطس.

وتتجه العقود الآجلة للخام الأمريكي لتسجيل سابع انخفاض أسبوعي على التوالي في الوقت الذي غذت فيه توترات التجارة العالمية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وهو ما قد يلحق ضررا بالطلب على الطاقة.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 763 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي أوبك لخفض الإمدادات العالمية منذ بداية عام 2017.

ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي 66.30 دولار للبرميل بالمقارنة مع متوسط بلغ 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016.