مورينيو: علاقتي مع بوجبا على خير ما يرام

‬نفى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة وجود أي مشاكل مع بول بوجبا قائلا إن علاقته مع لاعب الوسط الفائز مع منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم على خير ما يرام.

وأحرز بوجبا هدفا في الفوز 2-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الأولى بالدوري الممتاز الجمعة الماضي لكن يبدو أنه اثار تكهنات بشأن مستقبله مع الفريق حين قال بعد ذلك إنه سيعاقب إذا تحدث بصراحة.

وانضم بوجبا (25 عاما) لمانشستر يونايتد في 2016 مقابل 114 مليون دولار. لكن تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال انتقاله في صفقة ضخمة إلى برشلونة الإسباني عقب سلسلة من الخلافات مع مدربه مورينيو.

وقال مورينيو للصحفيين قبل توجه فريقه لمواجهة برايتون آند هوف البيون في الدوري بعد غد الأحد "عملنا معا لمدة عامين وعدة أسابيع وأشعر بالرضا عنه الآن أكثر من أي وقت مضى".

"هذه هي الحقيقة. لا أستطيع أن أطلب منه تقديم المزيد.. يعمل بقوة ويلعب بشكل جيد ... أريده أن يلعب لصالح الفريق وهو ما يفعله. أكرر لكم أن علاقتي به على خير ما يرام.

وأضاف "انه فتى مهذب جدا ولم يثر أي مشكلة معي ... علاقتنا يسودها الاحترام .. لا أعاني من أي مشاكل على الإطلاق". وسيقود بوجبا يونايتد مجددا في مباراة بعد غد الأحد في غياب القائد انطونيو فالنسيا الذي عاد للمران هذا الأسبوع مع لاعبي خط الوسط نيمانيا ماتيتش وجيسي لينجارد. ويعمل اللاعبون الثلاثة على استعادة كامل لياقتهم البدنية.

وخسر يونايتد 1-صفر في آخر مواجهة له على ملعب مضيفه نهاية الموسم الماضي وهو ما ضمن لبرايتون البقاء في دوري الأضواء.

وأوضح مورينيو "يحتفظ برايتون بنفس تشكيلة الموسم الماضي التي تتقن اللعب جيدا إضافة إلى ضم عناصر جديدة.

"يحافظ برايتون على الأسلوب ذاته في اللعب لكنه خسر أول مباراة له في الدوري (أمام واتفورد). لهذا سيكون الفريق في موقف رد الفعل لتحسين موقفه وهنا تكمن صعوبة المباراة لكننا واثقون في الفوز".