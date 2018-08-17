الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع استمرار المخاوف بشأن تركيا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أسبوع مضطرب بينما يتوقعون المزيد من الاضطرابات في الأسواق الناشئة والمزيد من الضعف لأسهم شركات التكنولوجيا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة ليبقى قريبا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 بالمئة وهو أسوأ أداء في سبعة أسابيع مع تضرر السوق من أزمة العملة في تركيا التي أثارت موجة مبيعات في أرجاء الأسواق الناشئة.

وبعد تعاف وجيز، هبطت الليرة التركية حوالي 5% اليوم الجمعة بعد أن رفضت محكمة تركية التماسا من قس مسيحي أمريكي لرفع الإقامة الجبرية عنه.