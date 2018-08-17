منطاد خادم الحرمين الشريفين الذي دشنته الإمارات ينهى جولته الأوروبية في سماء بولندا

أنهى منطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي دشنته الإمارات جولته الأوروبية الأولى في مهرجان مدينة ناونتشوف البولندية الدولي للمناطيد في نسخته الـ 11 بمشاركة عدد كبير من الفرق الأوروبية ومناطيد من أمريكا وأستراليا واليابان. وحلق منطاد خادم الحرمين الشريفين في المهرجان الذي استمر من الفترة 3 إلى 15 من شهر أغسطس الجاري بقيادة الكابتن عبد العزيز المنصوري الذي عبر عن اعتزازه وفخره بالطيران عالميا بمنطاد يحمل راية التوحيد ورسالة خادم الحرمين الشريفين.

من جهته أعرب شهاب المنصوري المدير الفني لمنطاد خادم الحرمين الشريفين عن تقديره للجمهور البولندي الذي رحب بمشاركة منطاد خادم الحرمين الشريفين المتوج براية التوحيد وصورة خادم الحرمين الشريفين الذي يقود سفينة البيت الخليجي والدفاع الأول عن مكاسب الوحدة العربية والإسلامية لتكون أحد أهم ذكرى يرسمها الفريق في قلوب وعقول الجمهور البولندي. وأوضح أن مشاركة منطاد خادم الحرمين الشريفين الأوروبية تأتي ضمن مشاركات الفريق في شتى الاحتفالات الوطنية والثقافية لدول العالم المتضمنة لكل من بولندا وتتبعها كل من روسيا الاتحادية وإيطاليا استكمالا إلى المشاركات العربية الدولية التي أطلقها الفريق خلال شهر مارس الماضي وتضمنه طيران الفريق في الأردن التي حظيت برعاية مباشرة من الملك عبد الله الذي ثمن عاليا جهود خادم الحرمين الشريفين وحرصه على مساندة ودعم الأردن بشتى المجالات.

وثمن الكابتن عبد العزيز المنصوري الدور الكبير والدعم المستمر للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدعم المواهب الشبابية على صعيدي المملكة ودول الخليج. بدوره رحب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أدم برونشسكي بالمشاركة المميزة والأوروبية الأولى لمنطاد خادم الحرمين الشريفين التي يرسم من خلالها الريادة الكبيرة للمملكة في مد جسور التواصل بين شعوب العالم. وأثنى على جهود المملكة في المجال الإنساني التي شملت أكبر عمل إنساني وطبي تشهده بولندا من خلال عملية فصل التوأمين البولنديتين التي تم إجراؤها بنجاح في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض مؤخرا.