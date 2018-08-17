اليورو يرتفع مع هدوء التوترات في السوق ترقبا لمباحثات أمريكا والصين

ارتفع اليورو لليوم الثاني على التوالي اليوم وسط آمال بأن تقود المباحثات التي ستجري الأسبوع المقبل بين أمريكا والصين إلى انحسار التوترات التجارية بين البلدين وهو ما أدى إلى انخفاض الدولار. وواصلت الليرة التركية تعافيها وهو ما ساعد عملات بعض الأسواق الناشئة على الرغم من تراجع اليوان الصيني قليلا بعد ارتفاع كبير يوم الخميس في مؤشر على توتر المستثمرين بشأن التقلبات في الأسواق النامية. كان اليورو تعرض لضغوط في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف بشأن انكشاف بنوك منطقة اليورو على تركيا بعد هبوط الليرة هذا الشهر. واستفاد الدولار مع اتجاه المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1385 دولار بينما هبط مؤشر العملة الأمريكية الذي يقيس أداءها مقابل سلة عملات كبرى 0.1% إلى 96.513. وارتفع الين الياباني 0.1% إلى 110.74 ين كما ارتفع الجنيه الاسترليني مستفيدا من تراجع الدولار. واتفقت الصين وأمريكا لى إجراء جولة جديدة من المباحثات التجارية في 21 - 22 أغسطس وهو ما دعم اليوان. وبعد التعافي تراجع اليوان في تعاملات الأسواق الخارجية 0.2% إلى 6.8727 يوان للدولار.