"فولكسفاجن" تزيد إنتاج مصنعها الرئيسي في فولفسبورج إلى مليون سيارة

تعتزم مجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات زيادة إنتاجية مصنعها الرئيسي بمدينة فولفسبورج الألمانية إلى مليون سيارة. وقال مدير الإنتاج واللوجستيات لدى فولكسفاجن أندرياس توستمان إن الزيادة في الإنتاجية ستكون مرتبطة بإصدار الجيل الثامن والأحدث من سيارات "جولف". وأضاف توستمان أنه سيجرى نقل إنتاج "جولف" من مدينة تسيفيكاو شرقي ألمانيا ومدينة بوبلا المكسيكية إلى المصنع الرئيسي في فولفسبورج. موضحا أن مصنع تسيفيكاو سيتولى إنتاج كافة إصدارات السيارات الكهربائية بالكامل "آي دي". وذكرت توستمان أنه يتوقع زيادة إنتاجية كافة مصانع الشركة في ألمانيا بنسبة 25% بحلول عام 2020.