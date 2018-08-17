الأسهم الأوروبية مستقرة وسط ضبابية بشأن الحرب التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح اليوم مع توخي المستثمرين الحذر بشأن تعافي الليرة التركية فضلا عن أحدث جهود من الصين وأمريكا لتجنب نشوب حرب تجارية. وبينما سادت حالة من المعنويات المرتفعة بشأن وول ستريت مع تحقق مكاسب للمؤشرات الرئيسية، هبط مؤشر شنغهاي المجمع في آسيا 1.3%. وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% إلى 381.49 نقطة.

ومن بين الأسهم التي حققت أكبر تحرك سهم أليطاليا الذي ارتفع بنحو 6% بعدما خسر ما يصل إلى 25% في الجلسة السابقة. وانخفض سهم اير فرانس بنحو 2%. وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخاسرين حيث انخفض مؤشره 0.5% بعد أن توقعت أبلايد ماتريالز الأمريكية، أكبر مورد لمعدات صناعة الرقائق في العالم انخفاض أرباح وإيرادات الربع الحالي إلى أقل من توقعات وول ستريت.