الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة على أمل انحسار التوترات الأمريكية الصينية

ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم على أمل بانحسار التوترات التجارية بين أمريكا والصين بعد مباحثات بين البلدين الأسبوع المقبل لكن الأسهم المرتبطة بالرقائق هبطت بعد نتائج مخيبة للآمال أعلنتها أبلايد ماتريالز وجاءت أقل من التوقعات. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.4% إلى 22270.38 نقطة. وعلى أساس أسبوعي انخفض المؤشر القياسي 0.1% بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مباحثات تجارية ستجري في واشنطن يومي 21 و 22 أغسطس قبل قليل من دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار حيز التنفيذ فضلا عن رسوم مماثلة ستفرضها بكين ردا على الإجراء الأمريكي. وحققت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم شركات الشحن وشركات المعادن والشركات المالية أداء فائقا. وارتفع سهم ميتسوي 2.5% وسوميتومو للتعدين 1.9% وميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.9%. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% مسجلا 1697.11 نقطة.