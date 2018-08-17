ترمب: لن ندفع شيئا لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس أن تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات عديدة، كما ذكر أن أمريكا لن تدفع أي مبلغ لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز منذ عامين.



وقال ترمب في تغريدة على تويتر" تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات عديدة، وهي تحتجز القس الذي يمثل بلدنا كرهينة وطنية عظيمة".



وأضاف: "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل برئ، لكننا سنضيق مع تركيا"