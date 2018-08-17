النفط ينخفض وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع اتجاه الخام الأمريكي نحو سابع تراجع أسبوعي وسط زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مما قد يحد من الطلب على البترول في ظل تراكم المخزونات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 71.40 دولار للبرميل عند الساعة 00229 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتا واحدا إلى 65.45 دولار للبرميل.

وبرنت بصدد التراجع اثنين بالمئة هذا الأسبوع، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. أما الخام الأمريكي ففي طريقه لتكبد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز ثلاثة بالمئة.

