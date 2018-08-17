السعودية تقدم 100 مليون دولار للتحالف الدولي ضد "داعش"

قدمت المملكة مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش في المناطق المحررة من التنظيم في شمال شرق سوريا. وتعد هذه أكبر مساهمة للتحالف حتى الآن لصالح هذه المناطق المحررة وهي أيضا امتدادا للعهد الذي قطعه وزير الخارجية عادل الجبير خلال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي الذي عقد في بروكسل في 12 يوليو 2018 واستضافه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وتهدف هذه المساهمة الكبيرة إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية مثل الرقة التي دمرها تنظيم داعش كما ستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل (الطرق والجسور الرئيسية) وإزالة الأنقاض.

وتماشيا مع مساهمات السعودية حتى الآن فإن هذا المبلغ الإضافي البالغ 100 مليون دولار سيسهم في إنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين وضمان عدم عودة داعش لتهديد سوريا أو جيرانها أو التخطيط لشن هجمات ضد المجتمع الدولي. كما تمثل هذه المساهمة امتدادا لجهود المملكة في التحالف الدولي مثل المشاركة في قيادة مجموعة العمل المعنية بمكافحة التمويل والعمل عضوا رئيسا في مجموعات عمل الاتصالات وتحقيق الاستقرار وغيرها. وتعيد هذه المساهمة الدور الرائد للمملكة في الأيام الأولى للتحالف الدولي في محاربة هذا التنظيم الإرهابي كقوة استقرار في حملتها لهزيمة داعش في جميع الجوانب. كما أنه يمثل شراكة المملكة الوثيقة مع الولايات المتحدة والتحالف العالمي بهدف تشجيع المشاركة في المسؤولية بين جميع الشركاء لمواجهة التهديدات الإقليمية معا كتحالف.

