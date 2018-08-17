الخارجية الأمريكية تعين مبعوثا خاصا بشأن الملف الإيراني

عين مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بريان هوك، وهو أحد كبار مستشاريه، مبعوثا خاصا بشأن إيران اليوم الخميس.

تأتي هذه الخطوة مع استعداد الإدارة الأمريكية لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران لإرغامها على إنهاء برنامجها النووي ودعمها للجماعات المتشددة في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن هوك سيقود مجموعة العمل الخاصة بإيران لتنسيق الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية الأمريكية تجاه طهران.

ولم يكن هذا الإعلان مفاجئا نظرا لأن هوك كان يقود جهود وزارة الخارجية مع الحلفاء في أوروبا وآسيا لإقناعهم بوقف استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وقال بومبيو "ستكون مجموعة العمل الخاصة بإيران مسؤولة عن توجيه ومراجعة وتنسيق كل جوانب النشاط المتعلق بإيران والذي تقوم به الخارجية الأمريكية وترفع تقاريرها لي مباشرة".

