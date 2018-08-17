بورصة وول ستريت تتعافى بدعم من أرباح قوية وانحسار التوترات التجارية

تعافت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية في أكثر من أربعة أشهر بدعم من سلسلة أرباح إيجابية للشركات وانحسار التوترات التجارية وهو ما عزز ثقة المستثمرين.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفع 396.32 نقطة، أو 1.58 بالمئة، إلى 25558.73 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 22.32 نقطة، أو 0.79 بالمئة، ليغلق عند 2840.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 32.41 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 7806.52 نقطة.

