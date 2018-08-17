2.6 مليار طن إنتاج العالم المتوقع من الحبوب هذا العام .. والعجز 54 مليونا

يتوقع أن يصل عجز إنتاج العالم من الحبوب خلال العام الجاري 2018، إلى 54 مليون طن مقابل الاستهلاك خلال العام نفسه.

ويرجح أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب للموسم الحالي نحو 2.559 مليار طن، مقابل استهلاك نحو 2.613 مليار طن "بمتوسط 213 مليون طن شهريا"، لتخالف بذلك توقعات سابقة أشارت إلى أن الاستهلاك سيبلغ 2.615 مليار طن. في حين سترتفع المخزونات العالمية إلى 585.6 مليون طن للعام الجاري، مقابل توقعات سابقة أيضا أن تبلغ 584.4 مليون طن.

وفيما يتعلق بالقمح وفقا لتقرير للمؤسسة العامة للحبوب استند إلى بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية، فإنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاجه العالمي الموسم الحالي بنحو 6.6 مليون طن إلى 729.6 مليون طن إثر تراجع الإنتاج في دول الاتحاد الأوربي بشكل رئيس، مقابل 743.7 مليون طن استهلاك.

وأوضحت "الحبوب" في التقرير الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه، أن أسعار العقود الآجلة للقمح في البورصات العالمية انخفضت متأثرة بانحسار موجة الحرارة على أوروبا التي بلغت ذروتها خلال الأسبوع الماضي، متجاهلة بذلك توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بانخفاض إجمالي الإنتاج العالمي من القمح فضلا عن المخزونات العالمية من الحبوب.

وأشارت "الحبوب" إلى أن الانخفاض للعقود الآجلة للأسعار امتد إلى الذرة وفول الصويا، فيما واصلت أسعار الشعير العلفي الارتفاع مدعومة بمخاوف تراجع الحصاد بعديد من الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة على خلفية أحوال الطقس غير المواتية.

وبشأن حجم السوق المحلية من القمح، فإن إجمالي استيراد السعودية منه يبلغ نحو 2.88 مليون طن وفق عقود لفترة 10 أشهر من (ديسمبر يناير) الماضي حتى (سبتمبر أكتوبر) المقبل.

وقالت "الحبوب"، "إنه تم إبرام عقود استيراد لشهر (ديسمبر - يناير) 484 ألف طن بسعر 223.8 دولار للطن الواحد من كل من الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا، واستوردت 495 ألف طن بمتوسط سعر 230.5 دولار للطن الواحد في عقود شهر (فبراير أبريل) الماضي، بينما عقد (أبريل يونيو) 739 ألف طن بمتوسط سعر 240.1 دولار للطن.

وفي (يوليو أغسطس) استوردت 545 ألف طن بمتوسط سعر 247.8 دولار للطن، و(سبتمبر أكتوبر) 625 ألف طن بمتوسط سعر 256.5 دولار للطن.

وأكدت "الحبوب" أنها تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من القمح المستورد للحفاظ على المستويات الآمنة للخزن الاستراتيجي وذلك باستيراد كمية بلغت نحو 3.2 مليون طن لتلبية كافة احتياجتها من القمح خلال العام الماضي 2017.

وأشرفت مؤسسة الحبوب من خلال دورها الرقابي على تأمين شركات المطاحن الأربع لكافة احتياجات السوق المحلية من الدقيق ومشتقاته، وذلك بضخها كمية تقدر بنحو 2.68 مليون طن تعادل ما مقداره 59.6 مليون كيس زنة 45 كيلو جراما بمتوسط استهلاك شهري نحو 4.9 مليون كيس.