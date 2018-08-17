السعودية تستشير شركات عالمية في مساع لخصخصة قطاع المياه

بدأت شركة المياه الوطنية، استعدادات لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه بالمملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة.

ودعت شركة المياه الوطنية، شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة في "استطلاع السوق" الذي سيقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين. وطلب من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 آب (أغسطس) الجاري، وفقا لـ"رويترز".

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه شركة المياه الوطنية ممثلة في قطاع توزيع المياه بالمملكة عن الانتهاء من تنفيذ 47 مشروعا مائيا وبيئيا ودخولها الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 في مختلف مناطق المملكة بقيمة تجاوزت 1.38 مليار ريال، وذلك تنفيذا لخطط القطاع المبنية على تحقيق أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

وأكدت المياه الوطنية، أن هذه الحزمة من المشاريع موزعة وفق هيكلة قطاع توزيع المياه الجديدة لخدمة المواطنين والمقيمين، حيث تم خلال عام 2018 خدمة ما يربو عن 493 ألف مستفيد إضافي، من خلال تنفيذ سبعة مشاريع في القطاع الأوسط، وأربعة مشاريع في القطاع الغربي، وكذلك 11 مشروعا في القطاع الشمالي والشمالي الغربي، فيما تم تنفيذ 20 مشروعا في القطاع الجنوبي، وخمسة مشاريع في القطاع الشرقي.

وأوضحت الشركة أن العمل جار على تنفيذ 901 مشروع مائي وبيئي تزيد تكلفتها على 45.2 مليار ريال، مبينة أن هذه المشاريع تتوزع في مختلف مناطق المملكة، حيث يتم حاليا تنفيذ 219 مشروعا في منطقة الرياض، و76 مشروعا في منطقة المدينة المنورة، و95 مشروعا في المنطقة الشرقية، و82 مشروعا في منطقة القصيم، كما يتم العمل على تنفيذ 49 مشروعا في منطقة عسير، و72 مشروعا في منطقة تبوك، و26 مشروعا في منطقة نجران، إضافة إلى 110 مشاريع في منطقة مكة المكرمة، و47 مشروعا في منطقة حائل، كذلك تنفيذ 51 مشروعا في منطقة جازان، و30 مشروعا في الباحة و15 مشروعا في منطقة الجوف و29 مشروعا في منطقة الحدود الشمالية.

وذكرت الشركة أن المشاريع المنفذة، التي يتم تنفيذها حاليا تسير وفق الجداول الزمنية المقررة والمبنية على أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول للنسب المستهدفة في التغطية بالخدمات المائية والبيئية لمختلف مناطق المملكة، وذلك وفق أفضل المعايير في هذا المجال.

وأشارت الشركة إلى أن تفاصيل مشاريع قطاع توزيع المياه المنفذة والجاري تنفيذها تضمنت تمديد خطوط وشبكات مياه للشرب، وشبكات صرف صحي، وخزانات استراتيجية، كذلك تنفيذ مشاريع لدعم مصادر المياه والآبار والسدود، كما اشتملت على تنفيذ مشاريع توصيلات مياه منزلية وتوصيلات صرف صحي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى إقامة محطات تنقية مياه.