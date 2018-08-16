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الرئاسة اليمنية تؤكد تماسك موقف اليمن ومصر حول مجمل القضايا

عدن : واس

أكدت الرئاسة اليمنية أن هناك رؤية موحدة وموقفًا متماسكًا بين اليمن ومصر من مختلف ‏القضايا ‏وبما يصب في مصلحة البلدين.
وأفاد مدير مكتب الرئاسة اليمنية، الدكتور عبدالله العليمي، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية حول زيارة ‏الرئيس ‏عبدربه منصور هادي لمصر، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعرب ‏عن ‏رفضه بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد ‏أمن ‏واستقرار الدول العربية أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مبينًا أن مصر تؤدي أدوارها في وجدان الأمة العربية والإسلامية، وموقفها في ‏مساندة الشرعية ومن خلفها الشعب اليمني.

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