أكدت الرئاسة اليمنية أن هناك رؤية موحدة وموقفًا متماسكًا بين اليمن ومصر من مختلف القضايا وبما يصب في مصلحة البلدين.
وأفاد مدير مكتب الرئاسة اليمنية، الدكتور عبدالله العليمي، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية حول زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي لمصر، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعرب عن رفضه بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مبينًا أن مصر تؤدي أدوارها في وجدان الأمة العربية والإسلامية، وموقفها في مساندة الشرعية ومن خلفها الشعب اليمني.
الرئاسة اليمنية تؤكد تماسك موقف اليمن ومصر حول مجمل القضايا
أكدت الرئاسة اليمنية أن هناك رؤية موحدة وموقفًا متماسكًا بين اليمن ومصر من مختلف القضايا وبما يصب في مصلحة البلدين.
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